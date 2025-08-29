Woluwe-Saint-Lambert encourage la récolte d’eau de pluie avec deux primes communales

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé de prendre des mesures pour contrer le risque d’inondation, à cause des villes plus chaude et des précipitations plus intenses à certaines périodes. Objectif : récolter l’eau de pluie.

Le but est de réutiliser l’eau de pluie pour des usages qui ne nécessitent pas d’eau potable, tels que l’arrosage des espaces verts, l’alimentation des toilettes ou encore le nettoyage du logement.

Pour encourager les habitants à le faire, le conseil communal a adopté deux primes communales. La première concerne les citernes d’au moins 200 litres de capacité de stockage : la commune intervient dans les frais d’achat, installation comprise, à raison de 50% avec un plafond de 350 €. La deuxième prime concerne les citernes de plus de 1.000 litres (raccordées aux toilettes, par exemple) : l’intervention s’élève également à 50% (cumulable avec d’autres primes) avec un seuil de 1.400 €.

Les deux règlements sont en ligne sur le site internet de la commune.

