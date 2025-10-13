Passer la navigation
Wilfried s’installe cet automne aux quatre coins de Bruxelles

Bruxelles va-t-elle aussi mal qu’on ne le prétend ? Est-elle aussi rose qu’on la dépeint ? Pour en parler, Quentin Jardin, journaliste et cofondateur du magazine Wilfried était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Entre une immersion façon The Wire à Forest, un portrait du manneken Remco Evenepoel dans l’Ouest, un inventaire des plaines de jeux de la capitale et des chroniques et interviews en tous genres, Wilfried s’installe cet automne aux quatre coins de la ville-monde.

■ Interview de Quentin Jardin, journaliste et cofondateur du magazine Wilfried au micro de Fabrice Grosfilley 

13 octobre 2025 - 08h03
Modifié le 13 octobre 2025 - 08h03
 

