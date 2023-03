Whoogy’s présente son “Manuel du cuisinier amateur” : un livre au ton léger et accessible

Hugo alias Whoogy’s était présent pour le 12h30 ce lundi.

L’occasion pour le cuisiner de présenter son bouquin, “Manuel du cuisinier amateur”. Une aventure lancée pendant le Covid. “Je voulais créer un projet personnel qui m’intéresse plus que mon ancien métier”, commence-t-il. “J’ai toujours bien aimé raconter des histoires et j’ai toujours apprécié cuisiner pour mes amis ou ma famille. Du coup, j’ai allié les deux en créant des recettes sur les réseaux sociaux.” Le succès est au rendez-vous avec plus de 450 000 abonnés aujourd’hui rien que sur Instagram.

La concurrence est féroce pour ce type de contenu sur les réseaux. Du coup, quel est la recette de son succès ? “Honnêtement, il n’y en a pas et il y a une part d’inconnu”, explique-t-il, tout en simplicité. “Je voulais juste incarner mes vidéos et je pense que cela a fonctionné, car les gens se souviennent de moi. J’ai aussi voulu instaurer un ton un peu léger et pas trop compliqué. Parfois, on me dit même : ‘Je ne fais jamais tes recettes, mais je regarde tes vidéos parce qu’elles me détendent.” Un ton humoristique qui, visiblement, a trouvé son public.

L’objectif du bouquin est de simplifier la cuisine et la rendre plus accessible pour monsieur et madame tout le monde. “Il s’agit de la première ligne de mon bouquin”, poursuit-il. “Je n’ai pas de formation et je reste un amateur. Mon idée était vraiment de partir du produit brut et laisser les gens découvrir des recettes et des techniques qui prennent, parfois, un peu de temps.”

Pour terminer, le cuistot amateur a envisagé l’avenir. “On a envie de réfléchir à d’autres tomes du livre. Nous sommes convaincus que nous avons la matière pour en faire plusieurs.” Par contre, il n’est pas encore prêt à ouvrir son propre commerce. “J’aime trop aller au restaurant que pour y travailler. Par contre, j’adorerais faire des collaborations ponctuelles pendant une soirée par exemple.”

Une interview de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier.