Vulgaire Lab et l’Ihecs organisent journée dédiée à la vulgarisation : échanges, démonstrations et tables rondes

Comment rendre un sujet scientifique accessible sans le simplifier à outrance ? C’est le parti de Laura Matthys, fondatrice de Vulgaire Lab, une Asbl bruxelloise dédiée à la vulgarisation. Elle était l’invitée du 12h30.

Si aujourd’hui la vulgarisation ne se limite plus aux livres ou aux conférences, celle-ci se joue aussi sur Tiktok, Instagram ou encore Youtube. Pour répondre à ces nouveaux défis, Vulgaire Lab et Ihecs Academy lancent une formation inédite sur la création de vidéos courtes et percutantes, avec le soutien d’Innoviris. “Je pense que le format court est très intéressant, notamment pour capter l’attention”, affirme Laura Matthys.

Le rendez-vous est donné le 30 septembre, pour une journée de clôture gratuite. L’événement s’adresse à un public large : sortie d’études, reconversion professionnelle, experts… Au programme : présentation des réalisations issues du hackathon, échanges, démonstrations, tables rondes et afterwork. Les informations sont à retrouver sur Ihecs Academy – Vulgaire Lab.

■ Interview de Laura Mathys, fondatrice de Vulgaire Lab au micro de Maël Arnoldussen