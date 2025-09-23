Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Vulgaire Lab et l’Ihecs organisent journée dédiée à la vulgarisation : échanges, démonstrations et tables rondes

Comment rendre un sujet scientifique accessible sans le simplifier à outrance ? C’est le parti de Laura Matthys, fondatrice de Vulgaire Lab, une Asbl bruxelloise dédiée à la vulgarisation. Elle était l’invitée du 12h30.

Si aujourd’hui la vulgarisation ne se limite plus aux livres ou aux conférences, celle-ci se joue aussi sur Tiktok, Instagram ou encore Youtube. Pour répondre à ces nouveaux défis, Vulgaire Lab et Ihecs Academy lancent une formation inédite sur la création de vidéos courtes et percutantes, avec le soutien d’Innoviris. “Je pense que le format court est très intéressant, notamment pour capter l’attention”, affirme Laura Matthys.

Le rendez-vous est donné le 30 septembre, pour une journée de clôture gratuite. L’événement s’adresse à un public large : sortie d’études, reconversion professionnelle, experts… Au programme : présentation des réalisations issues du hackathon, échanges, démonstrations, tables rondes et afterwork. Les informations sont à retrouver sur Ihecs Academy – Vulgaire Lab. 

■ Interview de Laura Mathys, fondatrice de Vulgaire Lab au micro de Maël Arnoldussen 

Lire aussi :

Partager l'article

23 septembre 2025 - 13h09
Modifié le 23 septembre 2025 - 13h09
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales