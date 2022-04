Voici à quoi ressemblera le Cinquantenaire à partir de 2030

Le Conseil des ministres a donné vendredi dernier le feu vert au redéploiement et à la revalorisation du site du Cinquantenaire à Bruxelles, notamment dans la perspective du bicentenaire de la Belgique en 2030, ont indiqué les ministres concernés.

Conçu à l’origine conçu pour célébrer le cinquantième anniversaire de la Belgique, ce site héberge notamment le Musée Art et Histoire, le Musée de l’Armée et d’Histoire militaire (MRAH) et l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA).

Ainsi, 156 millions d’euros ont déjà été réservés, notamment via le plan de relance et d’investissements fédéral, pour la modernisation du site (80,62 millions à charge de Beliris et 75,38 millions à charge de la Régie des bâtiments).

■ Reportage de Samia Er-Rami, Béatrice Broutout et Pierre Delmée