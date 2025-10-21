Vingt-cinq interventions des pompiers bruxellois en raison de précipitations abondantes
Les services de secours ont dû intervenir à plusieurs reprises lundi à Bruxelles, à la suite des intenses précipitations qui ont touché la capitale en fin de journée, a indiqué le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw.
“Au total, près 25 interventions ont dû être réalisées, principalement pour des rues inondées en raison de bouches d’égouts obstruées“, a déclaré le porte-parole. “Les blocages étaient principalement causés par une accumulation de feuilles mortes, ce qui compliquait l’évacuation des eaux pluviales. Nos équipes ont rapidement réagi pour assurer la sécurité routière. Selon les prévisions météorologiques actuelles et le radar de pluie, des précipitations abondantes ne sont plus attendues dans les prochaines heures.”
Belga/Photos : pompiers de Bruxelles