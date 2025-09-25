Vincent Vanhalewyn : “La hausse de l’impôt des personnes physiques représente en moyenne 30€ par an” par Schaerbeekois

Vincent Vanhalewyn, échevin Ecolo en charge du Budget et du Climat à Schaerbeek, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

La commune de Schaerbeek est-elle sur la voie d’un retour à l’équilibre ? “Oui, le conseil communal de hier soir (mercredi soir, ndlr) a adopté le budget 2025, il était temps ! Mais aussi, un plan pluriannuel de retour à l’équilibre structurel en 2027. Nous avons travaillé avec le collège, dès son installation, en mai, en juin et une grande partie de l’été“, détaille Vincent Vanhalewyn.

Présenter un budget en équilibre est pourtant une obligation pour les communes, selon la nouvelle loi communale. “Certes, ce n’est pas le cas pour le moment, mais nous avons une dérogation reçue par notre tutelle, la Région bruxelloise, qui nous permet un petit déficit en 2025., pour un retour à l’équilibre en 2026/2027“, justifie l’échevin schaerbeekois.

Pour équilibrer un budget, on doit jouer sur les dépenses et les recettes. L’impôt sur les personnes physiques va donc légèrement augmenter. Cela représente quoi pour les contribuables schaerbeekois ? Vincent Vanhalewyn explique: “C’est une augmentation de recette d’un peu plus d’1,8 million d’euros pour les caisses communales. Quand on sait qu’il y a plus ou moins 60.000 contribuables, cela représente et en moyenne 30 euros par an. Certains ne payeront rien – ceux ayant les revenus les plus faibles – d’autres payeront entre 60 et 70 euros.” Une hausse qui se justifie pour l’échevin : “Il faut freiner la courbe des dépenses et booster celle des recettes“.

Dans la partie “dépenses”, afin de revenir à l’équilibre budgétaire, le personnel communal ne sera pas remplacé et les dotations envers le CPAS et la zone de police “seront moins augmentées que ce qu’ils souhaitent“.

Rédaction