Vincent De Wolf: “La différence entre mes collègues et moi, c’est que je fais confiance à Bernard Quintin”

Le projet de fusion des zones de police se dessine davantage, Bernard Quintin ayant dévoilé son plan détaillé hier. Le plan fait face à une levée de boucliers de la part de 18 des 19 bourgmestres bruxellois. Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek, qui ne cachait pas ses réticences, se distingue dorénavant par son enthousiasme. Pour lui, le pragmatisme doit primer.

► Lire aussi | Fusion des zones de police : le plan du ministre Quintin pour “2026 et une effectivité en 2027”

“Ce n’est pas comme ça qu’on règlera les problèmes”

Dès l’entame, Vincent De Wolf tient à clarifier sa position : il reste opposé à la fusion en tant que telle. “Ce n’est pas comme ça que l’on va régler les problèmes (principalement liés aux trafics de drogue, ndlr) que connaît actuellement la région bruxelloise”, affirme-t-il. Pour lui, les enjeux de sécurité dépassent la simple organisation policière et demandent un refinancement de la police bruxelloise, ainsi qu’un retour effectif de la police judiciaire fédérale dans la capitale.

Autre sujet de préoccupation : l’équilibre entre les régions. “Il y a également un déséquilibre entre des régions comme le Brabant wallon (10 zones pour 400.000 habitants) et Bruxelles”, souligne-t-il.

Un dialogue constructif avec Bernard Quintin

Malgré ses réserves, De Wolf adopte une posture qui se veut constructive. Il dit avoir été écouté par Bernard Quintin, le ministre de l’Intérieur, lors de discussions préalables. “Dans les rencontres que j’ai eues avec le ministre, j’ai été écouté et je retrouve dans la proposition de Bernard Quintin ce dont on a discuté. Je pense que la différence entre mes collègues et moi, c’est que je fais confiance à Bernard Quintin.”

► Lire aussi | Les réactions politiques

Le bourgmestre d’Etterbeek se dit “enthousiaste de la manière utilisée par le ministre“, et voit “dans les promesses faites une opportunité à saisir”. Il insiste sur le fait que le rôle des bourgmestres ne sera pas affaibli, que l’autonomie locale sera préservée et que “le travail qu’un bourgmestre peut faire sur le terrain ne sera pas entravé. On pourra toujours décider où mettre nos postes. Chaque poste pourra avoir un chef de poste avec qui on pourra communiquer plus facilement”, assure-t-il.

Il demande cependant une réforme équitable et accompagnée de moyens : “Aujourd’hui, la norme KUL est défavorable à Bruxelles. Un refinancement doit accompagner la réforme. La police judiciaire fédérale doit revenir à Bruxelles.” Il plaide aussi pour une centralisation de certaines compétences spécifiques : “La police du métro doit aussi être sous l’autorité du chef de corps central.”

“Ou on pleure, ou on se réadapte“

Pour Vincent De Wolf, le pragmatisme doit primer. “La loi va être votée. Donc ou bien on pleure, ou bien on montre que Bruxelles peut se prendre en main et se réadapter.” Mais il reste vigilant : “Moi ce qui m’intéresse, c’est que quand on téléphone à la police, elle soit là dans les minutes qui suivent. Il y a moyen d’en faire une réussite. Mais si les points discutés ne sont pas rencontrés, alors je me battrai.”

Face aux inquiétudes d’une perte d’équité entre les grandes communes et les plus petites, il propose une clause d’alerte. Celle-ci permettrait à un bourgmestre qui se sentirait lésé de suspendre temporairement une décision et d’organiser une nouvelle concertation.

Enfin, le bourgmestre d’Etterbeek se montre sceptique face aux délais évoqués. “Les délais pour moi ne sont pas réalistes. Si on dit deux ans, c’est souvent quatre. Mais partons du principe que le délai doit être respecté.”

► Lire aussi | Les réactions de la CGSP

B.M.