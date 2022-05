Vincent De Wolf espère 15 millions d’euros pour les projets écologiques de sa commune

Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek, revient sur l’appel à l’épargne des habitants pour des projets écologiques. Il était l’invité de +d’Actu sur BX1.

Pour le bourgmestre d’Etterbeek, il n’y pas d’écologie sans économie. À l’heure actuelle, les budgets des communes ne sont pas en mesure de pouvoir faire avancer les projets environnementaux. Pour cette raison, la commune d’Etterbeek lance un appel à destination de ses habitants pour récupérer des fonds afin de faire évoluer les aspects écologiques. Le bourgmestre observe que de nombreuses personnes ont des comptes bancaires épargnes pleins avec des taux d’intérêt bas. Et également, que les mentalités commencent à changer en ce qui concerne l’environnement. “L’idée est [qu’une personne] transfert l’argent qu’elle a sur son compte à une plateforme financière avec qui on va contracter, elle garde les mêmes taux d’intérêt, elle récupère la même somme d’argent après 5 ou 6 ans sur les modalités que l’on fera, mais au moins elle sera informée et associée aux choix qu’on va faire concrètement dans son quartier“.

► À lire également : Etterbeek lance un appel à l’épargne des citoyens pour financer des projets écologiques

Le bourgmestre précise qu’une personne voulant se lancer dans le projet ne perdra pas d’argent, et qu’elle sera actrice dans son quartier, dans sa commune et aussi dans l’environnement.

Le financement ?

Trois solutions financières sont avancées par Vincent De Wolf sur base d’un crowdfunding. “Des personnes peuvent faire des dons, alors elles peuvent récupérer 40% de fiscalité, on peut le faire aussi par un don matériel que l’on donne en contrepartie, à définir, mais le plus important, c’est la plateforme financière avec qui on va contracter, on les mettra en concurrence“.

Le bourgmestre espère rassembler 15 millions d’euros, pour rénover en priorité de nombreux appartements de la régie foncière. “Les châssis, l’isolation, les toitures, des panneaux photovoltaïques, c’est également financer les îlots de fraîcheur, c’est faire en sorte que l’on crée une perméabilisation des sols… Il y a beaucoup de choses à faire et on n’aura pas assez avec 15 millions, mais au moins, on pourra réaliser ce qu’on voulait faire“.

► Retrouvez l’intégralité de l’interview de Vincent De Wolf

■ Camille Paillaud / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley