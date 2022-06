Ville de Bruxelles : près de 300 enfants ont paradé à vélo

À l’occasion de la Fête du vélo des écoles de la ville de Bruxelles et des 30 ans de l’ASBL Pro Velo, près de 300 enfants, majoritairement de 5e et 6e primaire, ont paradé lundi matin dans les rues de la capitale pour fêter l’obtention de leurs brevets cyclistes.

Les jeunes ont été accueillis dans le parc de Tour & Taxis par l’échevin bruxellois de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen), et l’échevine de l’Urbanisme, des Espaces Publics, ainsi que des Affaires et Enseignement néerlandophones, Ans Persoons (Vooruit). Après un parcours festif dans les rues avoisinantes sous l’escorte de policiers de la brigade cycliste et de formateurs de l’ASBL Pro Velo, les enfants sont retournés dans le parc pour y pique-niquer sur le temps de midi. Il y a eu quelques petites chutes sans gravité sur le trajet. Des ballons ont coloré la parade et de la musique a animé le rassemblement.

En 2021, des enseignants formés par Pro Velo et des formateurs de l’association ont encadré 126 classes en vue de l’obtention du brevet du cycliste à Bruxelles. En 30 ans, l’association a formé plus de 500.000 élèves dans la partie francophone du pays. “Cette parade permet d’abord aux enfants de fêter tout ce qu’ils ont accompli cette année à vélo“, a expliqué Florent Buchel, chargé de missions pédagogiques à Pro Velo.

“À Bruxelles, il y a eu environ 1.800 enfants, toutes activités confondues. En 5e et 6e, on leur apprend à rouler dans la circulation en toute sécurité. On leur donne des trucs et astuces. On leur apprend à rouler seuls, mais aussi en groupe. Ce sont les cyclistes aguerris de demain qui sont là !”

Pro Velo vise à promouvoir la pratique du vélo à travers un soutien aux particuliers, aux pouvoirs publics et aux entreprises. L’association encourage aussi son apprentissage dans le cadre scolaire afin d’augmenter son usage pour les trajets quotidiens.

Avec Belga