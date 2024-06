Seulement 17% des clients se rendent dans les commerces bruxellois en voiture

D’après une étude réalisée par l’opérateur bruxellois hub.brussels, la marche et le vélo représentent 48% des moyens de déplacement déclarés par les clients des établissements de 123 noyaux commerciaux de la capitale.

Il y a des nuances à ce constat dressé avec l’aide de l’IGEAT (ULB). Dans les noyaux à fort rayonnement (rue Neuve, Porte de Namur, rue de Brabant, etc.), un équilibre s’observe entre les personnes déclarant venir en voiture et celles venant en transports en commun. Au cimetière d’Ixelles par exemple, les riverains privilégient la marche et les transports. “Y a pas moyen de se garer”, déclare l’un d’entre eux.

Dans les noyaux à rayonnement communal ou régional (Saint-Guidon à Anderlecht, Centre de Molenbeek, etc.), la marche, le vélo et les transports en commun sont plus représentés en première couronne.

La voiture et les modes actifs dominent pour les noyaux les plus périphériques. Dans les petits noyaux, selon un gradient centre-périphérie, on passe d’une situation où la marche et le vélo dominent à une où l’automobile est prépondérante. En effet, en seconde couronne, certains noyaux commerciaux ne sont accessibles qu’en voiture. “La population est diverse, et il faut réfléchir en prenant cette diversité”, explique Benjamin Wayens, géographe de l’ULB.

