Journée mondiale du vélo : un Bruxellois sur cinq l’utilise pour se rendre au travail

À l’occasion de la journée mondiale du vélo, qui se tient ce vendredi 3 juin, Acerta a publié une étude concernant les habitudes des Belges par rapport à ce moyen de transport pour se rendre au travail. Il en ressort que de plus en plus de travailleurs optent pour le vélo afin de se rendre au travail.

À Bruxelles, un travailleur sur cinq utilise son vélo parfois, souvent ou toujours pour se rendre au travail. Pour les travailleurs âgés de 18 à 30 ans, il s’agit d’un travailleur sur trois (33%). Ce pourcentage grimpe même à 40% pour les travailleurs entre 31 et 40 ans, avant de redescendre pour les 41-50 ans (15,97%), les 51-60 ans (8,86%) et les plus de 60 ans (1,75%).

Au niveau des distances, environ 40% des travailleurs cyclistes parcourent entre 0 et 5 km, 32% entre 5 et 10 km et 17% entre 10 et 20 km.

Des chiffres inférieurs à la moyenne nationale

Bien que la petite reine gagne en popularité dans la capitale, ces chiffres sont inférieurs à la moyenne nationale. En effet, il ressort de cette étude qu’un travailleur belge sur trois (33%) enfourche son vélo pour aller travailler. La distance que les Belges parcourent à vélo pour se rendre au travail augmente également. Près d’un travailleur sur cinq (18%) qui se rend au bureau à vélo parcourt plus de 30 kilomètres par jour.

Des cyclistes applaudis

Cette journée mondiale du vélo était aussi l’occasion pour des organisations de marquer le coup. De nombreux cyclistes ont été félicités vendredi sur leur trajet matinal, et ce en 155 endroits du pays, à l’initiative du Gracq et du Fietsersbond.

Outre ces organisations, des écoles, des entreprises et des associations ont également mis à l’honneur celles et ceux qui font le choix du vélo pour se déplacer.

V.d.T. – Photo : Belga