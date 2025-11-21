Ville de Bruxelles: le CPAS enclenche ses actions de lutte contre le froid

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a annoncé vendredi enclencher ses actions d’accompagnement aux personnes vulnérables à l’approche de l’hiver et l’intégration de la problématique ‘Grand froid’ dans ses dispositifs structurels de soutien aux sans-abri.

“Avec le froid qui s’accentue, le soutien au secteur de l’aide aux personnes vulnérables est une priorité”, a commenté le président du CPAS David Weytsman (MR).

Une demande de 65.000 euros a été introduite auprès de la CoCom et un courrier a été adressé au ministre Alain Maron (Ecolo), a précisé celui-ci à l’agence Belga. Ce montant correspond à une partie du financement fédéral annuel pour le Plan Grand Froid destiné aux principales villes belges. Ce subside, qui servait à financer l’accueil des sans-abri pendant l’hiver, a été supprimé par le gouvernement Arizona.

En attendant, d’après M. Weytsman, ces deux postes (Grand froid et accompagnement) sont maintenus dans le projet de budget 2026 afin de préserver l’accompagnement de ce public vulnérable, malgré le contexte budgétaire sous pression. Ces personnes sont, entre autres, accompagnées via les antennes sociales pour une ouverture des droits, le service logement, le service médiation de dettes. Il y a aussi accompagnement pour les assuétudes.

Toujours selon le président, le CPAS peut venir en aide aux personnes qui en ont besoin de différentes manières: visites à domicile régulières en cas de problèmes de paiement des factures d’énergie; de difficultés à sortir de son domicile ou à maintenir une température suffisante à l’intérieur de son logement; ou encore pour trouver un lieu où se réchauffer et créer du lien social.

Enfin, le CPAS rappelle que la Cellule Roms, spécialisée dans l’accompagnement de la communauté Roms, est également opérationnelle pour accompagner les enfants et parents issus de cette communauté pendant l’hiver.

Numéro de téléphone vert du CPAS pour les problématiques hivernales: 0800 35 550.

Belga