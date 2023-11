Ville de Bruxelles : découvrez le programme de la 23e édition des Plaisirs d’Hiver

Dans une traditionnelle ambiance ouatée, colorée et féerique, les Plaisirs d’Hiver reviennent à Bruxelles pour une 23e édition.

L’événement se tiendra au cœur de la capitale belge à partir du 24 novembre et prendra fin le 31 décembre, avec une prolongation jusqu’au 07 janvier 2024 des festivités sur les places De Brouckère, de la Monnaie et sur la Grand-Place.

Ouvert tous les jours de 12h00 à 22h00, l’événement permettra aux curieuses et curieux de flâner parmi les traditionnels chalets et goûter à leurs mets en tout genre. Le public pourra, par ailleurs, profiter des multiples festivités proposées par les Plaisirs d’hiver, dont les manèges, la Grande roue ou encore le spectacle de son et de lumière sur les façades historiques de la Grand-Place, ornée de son sapin géant dès le 16 novembre. Ce show est réalisé par les 11 nations autochtones du Québec, invités d’honneur de cette édition.

Les adeptes de glisse auront l’occasion de s’essayer à la patinoire ou au curling sur la place De Brouckère.

“En parallèle de ces incontournables de Plaisirs d’hiver, la magie de l’édition 2023 opérera cette année grâce à son invité d’honneur que sont les 11 Nations autochtones du Québec, dans un contexte d’ouverture et d’inclusivité“, s’est réjoui la Ville de Bruxelles dans un communiqué. “Cette collaboration offrira également aux spectatrices et spectateurs des Plaisirs d’Hiver une programmation de spectacles inédite, unique et immersive“, a-t-elle ajouté. En juin dernier, le gouvernement québécois a octroyé 600.000 dollars canadiens (un peu plus de 400.000 euros) à Tourisme Autochtone Québec pour “coordonner cette présence” à Bruxelles.

Le Mont des Arts abritera “L’éloge de l’air”, une œuvre interactive et pensée pour l’espace public. “Cette coproduction innovante entre le Québec et l’Europe rencontre le principe d’inventer une installation dédiée au voyage et à la collaboration intercontinentale. Celle-ci invitera le public à se balancer pour activer les lumières de part et d’autre des balançoires, dans une ambiance particulière, notamment la nuit“, s’est réjoui la Ville de Bruxelles.

Tous les jeudis, un DJ set viendra animer la place De Brouckère de 18h00 à 22h00, avec une programmation “à l’image de la diversité bruxelloise en matière de promoteurs et promotrices et de styles musicaux”. Une soirée “Disco on Ice”, organisée en partenariat avec Plein Publiek, viendra clôturer l’événement sur la patinoire le samedi 6 janvier 2024.

L’hôtel de ville de Bruxelles ouvrira également ses portes et proposera des visites guidées, au prix de 15 euros, et de 6 euros au tarif réduit pour les étudiants, le personnel de la Ville de Bruxelles et les bénéficiaires du CPAS.

Pour garantir un événement “aussi durable que possible“, une série d’actions seront menées par la Ville de Bruxelles. Celle-ci fournira notamment aux commerçants l’ensemble de la vaisselle nécessaire, réutilisable, pour éviter la production de déchets inutiles.

Malgré le contexte de la guerre au Moyen-Orient et de la fusillade à Bruxelles, aucune mesure de sécurité supplémentaire ne sera prise pour encadrer l’événement. “Comme d’habitude, nous aurons des équipes de sécurité dans la zone du festival, et nous travaillerons en étroite collaboration avec la police et les services de la Ville pour assurer la sécurité du public“, a déclaré Adelaïde de Patoul, porte-parole pour Brussels Major Events (BME).

