Ville de Bruxelles : bilan positif pour la campagne de sensibilisation “Stop au harcèlement de rue”

Après deux semaines de campagne, l’heure est venue d’établir un bilan des actions de sensibilisation contre le harcèlement de rue mises en place par la Ville de Bruxelles dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

Le simulateur de harcèlement « 5 minutes dans ma peau », et les différents dispositifs d’accompagnement qui l’entourent, a touché plus de 1600 personnes, dont une moitié issue d’établissements scolaires de la Ville de Bruxelles. L’autre moitié mêle grand public, CPAS et services de la Ville, associations et maisons de quartier.

Concernant le nombre de participant.e.s aux balades féministes sur le thème des violences économiques, organisées par l’asbl Noms Peut-Être, le nombre s’élève à 47, avec 21 personnes présentes lors de la balade du 7 mars, puis 26 à celle du 11 mars.

Les visites 5D’s en Route avec l’asbl BazaarTrottoir ont quant à elles réuni 35 personnes, tandis que l’atelier animé par l’asbl Liminal x OXO a été suivi par 10 personnes, dont 10% bénéficiant de privilèges masculins.

Enfin, près de 75 personnes ont été interpellées dans l’espace public par les happenings de la Ligue d’Impro, et des témoignages récoltés dans la foulée pourront ultérieurement servir d’outil de sensibilisation.

Par ailleurs, Nawal Ben Hamou, l’échevine de l’Egalité des chances à la Ville de Bruxelles, a annoncé la relance pour la finalisation du Plan d’action Égalité Femmes-Hommes en 2026, avec de nouvelles actions, un nouveau fonctionnement, et une plus grande implication systématique des cabinets pour favoriser l’intégration du genre dans chaque compétence.

Rédaction