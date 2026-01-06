Viande, chocolat et café moulu ont porté vers le haut le panier de courses en 2025

L’inflation du panier de courses n’est jamais descendue sous les 3% en 2025, selon le monitoring effectué par Testachats. La viande, le chocolat et le café moulu ont vu leurs prix particulièrement augmenter.

L’organisation de défense des consommateurs suit, depuis fin 2021, l’évolution des prix dans six supermarchés (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi et Lidl) en surveillant plus de 3.000 produits. Selon ses calculs, le panier de courses est devenu 3,83% plus cher en 2025. L’inflation n’est jamais descendue sous les 3% et a connu un pic à plus de 5% au mois de juin, précise Testachats mardi.

Le prix du chocolat a particulièrement progressé, avec une hausse moyenne de 33% pour le chocolat au lait et de 28% pour le chocolat noir. Selon Testachats, il faut ainsi débourser environ 1,83 euro pour 100 grammes de chocolat noir, contre 1,51 euro au début de l’année 2025. “En quatre ans, le prix du chocolat a presque doublé”, souligne Testachats.

Le café moulu a vu son prix grimper en moyenne de 20% l’an dernier. Les dosettes de café sont, elles, 28% plus chères en moyenne.

Testachats explique ces hausses, tant pour le chocolat que pour le café, par “de mauvaises récoltes dues à des conditions climatiques défavorables et à des maladies, combinées à une demande mondiale en hausse”.

La viande n’a également pas été épargnée, surtout le bœuf dont le prix moyen du steak atteint 26 euros le kilo en supermarché, contre 21,5 euros il y a un an. “Cette hausse est notamment liée à plusieurs maladies ayant touché le cheptel belge”, expose Testachats.

Des baisses ont aussi été constatées, même si elles “restent limitées” : huile d’olive, pâtes et pommes de terre étaient ainsi légèrement moins onéreuses l’an dernier, même si leur prix reste nettement supérieur qu’il y a quatre ans.

Belga