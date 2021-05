Versus : internet et réseaux sociaux, faut-il fixer des règles ?

Sur internet, les cas de harcèlements et propos haineux et fake news sont courants. À noter aussi que la publicité politique est quotidienne… Alors, faut-il réglementer ? Et si oui est-ce réaliste ou carrément antidémocratique ? On en débat dans Versus.

Sur le plateau de l’émission, Michel Geyer reçoit Manon El’Assaïdi, directrice adjointe de l’Agence Saper Vedere, Yves Collard, expert et formateur en éducation aux médias à Média Animation et professeur à l’IHECS, Gilles Vanden Burre (Ecolo), député fédéral et chef de groupe et Kanko Assita (NVA), députée européenne.

