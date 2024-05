Les services mobiles bientôt moins chers avec l’arrivée de Digi? “Ça devrait susciter une bataille sur les tarifs”

L’arrivée de Digi sur le marché belge de la télécommunication risque de bousculer l’offre et baisser les prix plutôt élevés dans notre pays. Test Achat se réjouit de l’arrivée de ce quatrième opérateur, qui risque d’entraîner une “bataille sur les tarifs” dans laquelle le consommateur devrait se retrouver gagnant.

Digi Belgique, le désormais 4e opérateur télécom sur le marché belge, lancera ses offres commerciales à l’été prochain. Lors de l’inauguration jeudi de son siège dans l’hypercentre de la capitale, à deux pas du parlement bruxellois, son directeur général Jeroen Degadt a promis des “prix jamais vus” au bénéfice des consommateurs. Il assure en outre que l’entreprise est là “pour longtemps”.

Ce nouvel opérateur va-t-il révolutionner le marché belge de la télécommunication ? “Un quatrième opérateur, c’est certainement une bonne nouvelle pour dynamiser le marché et la concurrence et faire en sorte que les autres opérateurs qui sont parfois un peu monopolistiques ou duopolistiques se préoccupent un peu des tarifs qu’ils pratiquent“, admet le porte-parole de Test Achat, Jean-Philippe Ducart. “On voit que, ces dernières années, les opérateurs comme Telenet, Proximus ou autre ont continué à augmenter leurs prix, notamment sur leurs packs internet“, ajoute-t-il.

“Secouer le marché”

Digi Belgique est le fruit d’une co-entreprise entre le groupe télécom d’origine roumaine Digi et les entreprises belges Citymesh et Cegeka. Il entend “secouer le marché” dès son lancement en associant des prix équitables et abordables à un réseau fiable et un service clientèle de qualité. Cela alors que les tarifs télécoms sont plus élevés en Belgique que dans les pays voisins, comme l’a déjà souligné le régulateur du secteur, l’IBPT, et l’a rappelé la ministre fédérale des Télécommunications Petra De Sutter, présente pour cette inauguration.

“Ce ne sera pas une offre nécessairement low cost. Ce ne sera pas l’offre la moins chère du marché. Dans un certain nombre de cas, l’offre sera très abordable pour des consommateurs qui payent encore relativement cher. (…) On parle d’arriver à 10% du marché de l’internet pour 2025. C’est quelque chose de relativement ambitieux, mais ça devrait en tout cas susciter une bataille sur les tarifs“, analyse Jean-Philippe Ducart.

Son offre sera la même offre que les opérateurs actuels (Proximus, Orange et Telenet/Base), avec de la téléphonie mobile, une connexion à internet et la TV numérique.

Pour garantir une couverture totale du réseau mobile, 4.500 antennes installées sont nécessaires, majoritairement sur des sites existants dans toute la Belgique. Puisqu’elles ne pourront pas toutes l’être du jour au lendemain, l’entreprise a conclu un accord avec Proximus lui permettant de louer une partie de son réseau en attendant d’avoir sa propre couverture totale.

M.D. avec Belga – Photo : Pexels