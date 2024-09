Digi, qui devait lancer ses offres télécoms durant l’été, reporte son lancement

Digi Belgique, le 4e opérateur télécom sur le marché belge, a reporté son lancement à une date ultérieure alors qu’il avait initialement annoncé qu’il proposerait ses offres commerciales “durant l’été”, a-t-on appris vendredi, au dernier jour de cette saison. L’entreprise teste actuellement la capacité de ses réseaux et assure être “dans la dernière ligne droite”.

Digi Belgique est le fruit d’une co-entreprise entre le groupe télécom d’origine roumaine Digi et les entreprises belges Citymesh et Cegeka. Il entend “secouer le marché” dès son lancement en associant des prix équitables et abordables à un réseau fiable et un service clientèle de qualité. Mi-mai, son directeur général Jeroen Degadt avait promis des “prix jamais vus” au bénéfice des consommateurs et annoncé un lancement durant l’été.

Il n’en sera finalement rien, l’opérateur disant d’abord vouloir réaliser des tests avant la commercialisation de ses offres. Il “entend déployer son propre réseau de fibre optique avec pour objectif de desservir toutes les grandes villes de Belgique dans cinq ans. Pour y parvenir, quelque 2 millions de ménages belges doivent être raccordés au réseau Digi. Bref, un seul mot d’ordre : testez, testez et testez encore !”, communique l’entreprise vendredi.

Dans ce cadre, elle est à la recherche des foyers tests bruxellois. Les habitants du quartier de Cureghem peuvent par exemple bénéficier gratuitement d’un raccordement à son réseau. Au total, près de 10.000 ménages peuvent déjà être raccordés au réseau de l’opérateur belgo-roumain. Digi ajoute avoir également entamé la dernière phase de test pour l’internet mobile afin de “garantir dès son lancement une couverture nationale irréprochable”. “Nous avons entamé la toute dernière phase”, insiste Jeroen Degadt. “Nous devons fournir un réseau fiable (…). Nous le testons à présent dans différentes phases, tant en petits groupes qu’à grande échelle avec de vrais consommateurs. Nous lancerons nos offres commerciales dès la fin de cette phase test.”

Le patron ne précise toutefois pas quand celle-ci se terminera. Environ 30.000 personnes se sont déjà enregistrées pour devenir client, affirme encore l’opérateur, qui prévoit en outre d’ouvrir prochainement ses premiers magasins physiques à Bruxelles et à Gand.

Belga