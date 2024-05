Instagram reste le réseau social le plus populaire auprès des jeunes belges

Au total, 94,2% des jeunes belges utilisent l’application de Meta, désormais talonnée par TikTok.

Instagram demeure le réseau social le plus utilisé par les Belges entre 16 et 24 ans, ressort-il vendredi du baromètre Social Media & Influencers (SMI) de l’Arteveldehogeschool et de la fédération du commerce et des services Comeos.

Selon l’étude, huit jeunes belges sur dix affirment utiliser Instagram quotidiennement. Le réseau social enregistre néanmoins une baisse de 5,7% alors que TikTok connait une progression constante avec, à ce jour, 70,4% d’utilisateurs journaliers. Snapchat referme le podium avec 69,6%. “La position d’Instagram en tant que plateforme dominante est remise en question”, affirme Marijke De Veirman de l’Arteveldehogeschool.

Dans la tranche d’âge la plus jeune (16-18 ans) l’usage de TikTok est en effet plus intensif avec 79,1% d’utilisateurs quotidiens, juste derrière les 82% d’Instagram et juste devant Snapchat (78%). Toujours chez les 16-18 ans, TikTok dépasse même Instagram en termes de nombre de consultations par jour. Le baromètre montre que les femmes belges entre 16 et 24 ans utilisent globalement les réseaux sociaux de manière plus intensive. Elles sont en effet neuf sur dix à consulter Instagram tous les jours, contre 74,4% des hommes, et 77% à faire de même avec TikTok (64% chez les hommes). À l’inverse, YouTube occupe la première place chez les jeunes hommes avec 77,2%, contre 51,6% chez les femmes.

A contrario, 69,4 % des utilisateurs de réseaux sociaux affirment avoir pris des mesures pour limiter le temps passé sur ceux-ci. Dans la catégorie des 16-24 ans, ce chiffre monte même à 76,4%. Le baromètre SMI se base sur une enquête en ligne menée auprès de 4.516 Belges âgés de 16 à 39 ans et sur 29 entretiens approfondis en ligne auprès des 16-24 ans.

Belga