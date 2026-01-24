Vers un calendrier scolaire commun en Belgique ?

Alors que depuis 2022, les élèves francophones et néerlandophones ne suivent plus le même calendrier scolaire, une pétition demande aux ministres de l’Enseignement des deux communautés de rouvrir le dialogue afin de revenir à un agenda commun.

À l’initiative de cette démarche, la conseillère commaunale d’Ixelles Valériane Moyersoen (MR) dénonce une situation devenue ingérable pour les familles, les enseignants et le secteur parascolaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le nouveau rythme alternant sept semaines de cours et deux semaines de congé complique l’organisation des activités, notamment dans les structures accueillant des enfants des deux communautés.

Les enseignants actifs de part et d’autre de la frontière linguistique témoignent aussi de difficultés importantes pour concilier vie professionnelle et familiale. Au-delà de l’école, clubs sportifs, ASBL et entreprises sont également impactés, les congés non synchronisés rendant la planification de stages, formations et réunions plus complexe.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Charlotte Pire