Véronique Vincent, figure culte de la musique belge, s’est éteinte à 68 ans

La chanteuse, parolière et plasticienne Véronique Vincent est décédée le 5 octobre à Uccle, entourée de sa famille. Née à Paris en 1957, elle avait 68 ans et a succombé à un cancer.

Connue pour son rôle dans le groupe bruxellois The Honeymoon Killers dans les années 1980, elle est la seule artiste “belge” à avoir fait la couverture du New Musical Express (NME). Depuis 1980, elle était aussi l’un des moteurs d’Aksak Maboul, aux côtés de Marc Hollander, fondateur de Crammed Discs.

Jusqu’au bout, elle a continué à écrire, chanter et peindre.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 13 octobre à 13h15 au crématorium d’Uccle (61, avenue du Silence).

Rédaction – Photo : Marjolein Hoornaert