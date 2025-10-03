Vaste opération anti-drogue menée par la police mardi à Molenbeek

Une vaste opération anti-drogue a été menée à Molenbeek Saint-Jean mardi, a indiqué la zone de Police Bruxelles-Ouest mercredi par voie de communiqué. De multiples procès-verbaux ont été dressés et plusieurs kilogrammes de cannabis ont été saisis.

L’action, conjointement menée avec la Stib et la police des chemins de fer (SPC), “visait à renforcer la sécurité dans les transports en commun en ciblant spécifiquement la consommation et la vente de stupéfiants“, a déclaré la police. L’opération, concentrée sur plusieurs stations et lignes de transports en commun, a nécessité la présence d’unee maître-chien spécialisé venue du Luxembourg, renforçant ainsi l’efficacité des contrôles menés sur le terrain.

Les policiers ont dressé 19 procès verbaux pour usage de produits stupéfiants à l’encontre de consommateurs interpellés sur place, deux pour ivresse, ainsi que deux pour port d’arme prohibée. En outre, 16,80 kg de cannabis et 16.100 euros en espèces ont été saisis. Septante contraventions Stib ont également été dressées.

Des représentants de la société de transports en communs de Paris, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), étaient également présents observer et s’inspirer des bonnes pratiques développées dans le cadre des opérations menées conjointement par la police et la Stib.

Belga