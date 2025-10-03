Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Vaste opération anti-drogue menée par la police mardi à Molenbeek

Une vaste opération anti-drogue a été menée à Molenbeek Saint-Jean mardi, a indiqué la zone de Police Bruxelles-Ouest mercredi par voie de communiqué. De multiples procès-verbaux ont été dressés et plusieurs kilogrammes de cannabis ont été saisis.

L’action, conjointement menée avec la Stib et la police des chemins de fer (SPC), “visait à renforcer la sécurité dans les transports en commun en ciblant spécifiquement la consommation et la vente de stupéfiants“, a déclaré la police. L’opération, concentrée sur plusieurs stations et lignes de transports en commun, a nécessité la présence d’unee maître-chien spécialisé venue du Luxembourg, renforçant ainsi l’efficacité des contrôles menés sur le terrain.

Les policiers ont dressé 19 procès verbaux pour usage de produits stupéfiants à l’encontre de consommateurs interpellés sur place, deux pour ivresse, ainsi que deux pour port d’arme prohibée. En outre, 16,80 kg de cannabis et 16.100 euros en espèces ont été saisis. Septante contraventions Stib ont également été dressées.

Des représentants de la société de transports en communs de Paris, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), étaient également présents observer et s’inspirer des bonnes pratiques développées dans le cadre des opérations menées conjointement par la police et la Stib.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

03 octobre 2025 - 16h22
Modifié le 03 octobre 2025 - 16h22
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales