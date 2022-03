United For Ukraine : une soirée caritative au pied de l’Atomium ce jeudi

Le rendez-vous est donné ce jeudi 10 mars au pied de l’Atomium pour un festival de charité au profit de l’Ukraine.

Avec Paradise City Festival, Hangar, Voodoo Village Festival, Core Festival, Listen Festival, Fuse, C12, Mirano, Couleur Café, Rave Rebels, Nuits sonores & European Lab Brussels, La Cabane, Kiosk Radio, Brussels by Night Federation et d’autres encore, les organismes bruxelloix unissent leur force pour la bonne cause. Ils organisent un grand événement en plein air exceptionnel appelé “United For Ukraine”.

Tous les bénéfices des billets et des bars iront aux victimes de la guerre en Ukraine via la plateforme Underground4Ukraine. Cette association est en lien direct avec des groupements de militants populaires qui soutiennent les personnes les plus vulnérables.

L’événement a été confirmé par la Ville de Bruxelles qui s’associe au projet.

Le monde de la nuit, de l’événementiel et des festivals Bruxellois s’unit pour organiser un événement de charité en plein air à l’Atomium : UnitedForUkraine ✊🇺🇦

🎟️ https://t.co/Gupx51lpT9 pic.twitter.com/uG4xrx7UFb — Ville de Bruxelles (@VilleBruxelles) March 8, 2022

Y. de Kerchove – Photo – Belga/Anthony Dehez