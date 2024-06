Un concert-chorale organisé par Various Voices Rising, la communauté LGBTQIA+

En juin 2026, le festival Various Voices se tiendra à Bruxelles. Mais en attendant, la communauté LGBTQIA+ a organisé, hier soir, un concert avec trois chorales venues de Bruxelles, Pologne et des Pays-Bas.

L’objectif du festival Various Voices est de lancer un appel à la solidarité européenne pour défendre les droits de la communauté LGBTQIA+. Et pour la mettre en valeur et faire retentir les différentes voix qui la composent, 120 chorales sont attendues à Bruxelles du 24 au 28 juin 2026.

En Europe, les droits de cette communauté ne sont pas tous les mêmes et le but du festival est de pouvoir rassembler l’ensemble des pays européens. Hier soir, à Uccle, deux chorales étaient invitées. L’une venait des Pays-Bas et l’autre de Pologne. À travers leur art, ils témoignent de leur histoire, de leurs difficultés et bonheurs.

■ Un reportage de Lisa Saint-Ghislain, Daniel Magnette, Stéphanie Mira et Camille Paillaud