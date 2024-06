Couleur Café affiche presque complet, pour son “édition la plus réussie depuis dix ans”

L’Atomium s’apprête à vibrer au rythme du festival Couleur Café, qui revient ce week-end pour sa 33e édition. Les émissions spéciales « Couleur Café » vont feront vivre l’événement sur BX1, la radio. Camille Loiseau sera en direct du plus grand festival de Bruxelles, au pied de l’Atomium, durant les 3 jours de 19h à 20h ( vendredi 28 , samedi 29 , dimanche 30 ) avec des interviews d’artistes notamment, de la musique,, l’ambiance du festival

Avec près de 70.000 visiteurs et un festival presque entièrement complet, la 33e édition de Couleur Café “s’annonce d’ores et déjà comme l’édition la plus réussie de la décennie”. Seule l’édition de 2013 avec Macklemore et Ryan Lewis avait fait mieux, selon l’organisation.

Quelque 23.000 visiteurs de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie sont attendus chaque jour. Les journées de vendredi et de samedi affichent complet, tandis que seules quelques centaines de billets sont encore disponibles pour dimanche. Selon le porte-parole du festival Dennis Corbesier, le succès de Couleur Café réside principalement dans le fait que, contrairement à d’autres festivals, l’accent n’est pas mis sur de grandes têtes d’affiches. “Nous essayons de mettre en place un programme de découverte, avec quelques grands noms. Nous essayons par-dessus tout de respecter notre public chaque année”, explique M. Corbesier. Les prix raisonnables de la bière et de l’offre de restauration contribuent également à ce succès, selon les organisateurs.

Le festival a en outre acquis une identité propre en se concentrant sur de nombreuses formes de divertissement, en marge des concerts proposés. Par ailleurs, pour la première fois, des trains seront mis en place pour permettre aux visiteurs de retourner en Flandre ou en Wallonie à la fin de la soirée. La Stib déploiera également un dispositif spécial durant tout le week-end. Grâce au code Event Pass envoyé par e-mail, les festivaliers pourront emprunter le réseau de la Stib gratuitement pour se rendre aux concerts et rentrer ensuite chez eux.

Malgré ces perspectives réjouissantes, les organisateurs du festival ont dû faire face à plusieurs défections. La tête d’affiche Tyla a dû être remplacée par Frenna & The Gang en raison de circonstances imprévues et ODUMODUBLVCK a également annulé sa venue vendredi. Ce sera dès lors le groupe Broederliefde qui jouera à sa place samedi.

■ Duplex de Lisa Saint-Ghislain et Daniel Magnette

