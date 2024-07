Festival Dour 2024 : revivez les meilleurs moments avec Rapol’OG 

Le festival Dour 2024, avec plus de 200 artistes, 7 scènes et une affluence dépassant les 230 000 festivaliers, a une fois de plus offert une expérience musicale exceptionnelle.

Cette édition a rassemblé des mélomanes de tous horizons avec une programmation éclectique allant du rock au rap, en passant par la musique électronique, la techno, le reggae et l’afrobeat. La team Rapol’OG y était et vous partage ses meilleurs moments.

Les moments forts du festival

La scène rap a particulièrement brillé cette année. Mercredi, S.pri Noir, Isha et Limsa d’Aulnay ont lancé les festivités avec des performances vibrantes et authentiques, tandis que Green Montana Le rappeur verviétois a signé son grand retour au Dour Festival à la Boombox. Connu pour son mélange unique de pop et de rap, il a électrisé le public dès la première journée du festival. Il a interprété ses tubes mêlant hip-hop, rap et pop et a fait vibrer les festivaliers.

Jeudi, Ice Spice a fait sensation sur la scène principale de Dour. Très attendue, la rappeuse new-yorkaise a enchaîné ses hits devant un public en effervescence, malgré une attente de vingt minutes. Dès son entrée sur “Munch,” elle a capté l’attention avec ses cheveux roux et sa tenue ultra-sexy.

La scénographie à l’américaine, avec une poupée gonflable géante et des animations visuelles, a ajouté à l’impact de sa performance, soutenue par une troupe de danseurs hip-hop. Ice Spice a livré ses tubes avec énergie, notamment “Gangsta Boo,” “Actin A Smoochie,” et “Barbie World” en duo avec Nicki Minaj. Son passage a également été l’occasion de promouvoir son premier album, “Y2K,” dont la sortie est prévue pour le 26 juillet.

La journée de jeudi a également été marquée par les shows de Dinos, Osirus Jack, Franglish, Caballero & JeanJass, et Luidji qui ont marqué les esprits avec leurs styles uniques.

Vendredi, Skepta a électrisé les foules avec un set puissant, suivi de Kaaris, Josman, NSG, et Zamdane, chacun apportant son énergie brute et ses paroles poignantes. Le week-end a culminé avec les performances de Rema et Gazo samedi, et s’est conclu en beauté dimanche avec SCH, Nayra, Swing, Omah Lay, et Kerchak, qui ont tous apporté leurs touches distinctives à cette édition pour la rendre mémorable.

Revivez Dour avec Rapol’OG

