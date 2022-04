UNICEF : des fonds pour aider les enfants sous le seuil de pauvreté

Le nouveau rapport de l’Unicef, le fond des nations unies pour l’enfant, alloue plus de 17 millions d’euros pour des programmes en faveur des droits de l’enfant en 2021.

En raison de la crise sanitaire, le nombre d’enfants vivant en Belgique est passé sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté et ce chiffre est encore plus important à Bruxelles et passe d’un enfant sur trois.

Et d’une manière générale dans le monde, entre les guerres, la famine et les maltraitances corporelles, les conditions de vie des enfants restent très difficiles. Pour ces raisons, l’UNICEF a débloqué plus de 17 millions pour aider les enfants dans 150 pays.

Le porte-parole de l’UNICEF Belgique, Philippe Henon revient sur les différents programmes (la santé, l’innovation, l’éducation, la protection des enfants ou encore l’accès à l’eau potable) en faveur des droits de l’enfant. “On a alloué cette somme pour la plupart vers nos programmes sur le terrain, les 150 pays où l’UNICEF est actif et une autre partie va vers notre travail de plaidoyer ici en Belgique“. UNICEF Belgique a deux grands travaux, le premier, est la collecte de fonds pour tenir les activités sur le terrain et le deuxième correspond au plaidoyer pour les enfants. “Cela veut dire qu’on essaye d’influencer les décideurs politiques, de changer les lois, d’adapter certaines situations pour améliorer la situation des enfants“.

■ Une interview de Philippe Henon, porte-parole d’UNICEF Belgique au micro du 12h30.