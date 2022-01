Unia fera partie des experts entendus à la Chambre pour la vaccination obligatoire

Dans le cadre des travaux sur l’obligation vaccinale, 17 experts seront entendus par les députés fédéraux. Parmi eux, Marisa Fella, la coordinatrice de la task force Covid droits humains d’Unia, présentera le point de vue du centre fédéral de lutte contre les discriminations.

Depuis le début de la pandémie, Unia reçoit de plus en plus en plainte concernant les mesures prises pour lutter contre le covid-19 que cela soit au niveau du port du masque ou de l’utilisation du covid safe ticket. “Dans la période où le CST est arrivé, la moitié de nos signalements concernaient le covid, soit 1.300 signalements, explique Marisa Fella. On a des personnes qui ont été refusées par des cardiologues ou des dentistes parce qu’ils n’avaient pas de tests ou de CST.”

Au niveau légal, l’obligation vaccinale n’a pas été dénoncée et est juridiquement possible. “Nous abordons la question sous deux angles, à savoir l’obligation vaccinale pour le travail ou pour une catégorie de la population. Pour les soignants, le droit à la santé est deux choses. Une personne a le droit de savoir ce qu’on lui injecte, mais les Etats ont aussi le devoir d’assurer le suivi des soins et donc peuvent imposer la vaccination du personnel de soins. C’est notamment une demande des familles des personnes en situation de handicap.”

Unia pose aussi la question de l’obligation d’une partie de la population de se faire vacciner. “Peut-on imposer aux personnes en situation de handicap ou âgées une vaccination? Unia s’est penchée sur cette question. Derrière la notion de groupe à risque, il y a plus qu’une tranche d’âge. Quand on érige une norme selon l’âge, on protège, mais on discrimine en même temps. Il faut faire attention à cette catégorisation. Et puis, nous nous inquiétons de l’arrivée de sanctions financières pour les non-vaccinés.”

Les débats à la chambre sur l’obligation vaccinale doivent durer 6 semaines.

■ Interview de Marisa Fella, d’Unia par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier

Photo: Belga