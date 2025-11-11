Une visite guidée pour découvrir les traces des deux guerres dans la capitale

Saviez-vous qu’à Bruxelles, de nombreuses traces persistent des deux guerres mondiales ? Des visites sont d’ailleurs organisées pour celles et ceux qui veulent entretenir le souvenir et étoffer leur culture.

Ce mardi, une vingtaine de personnes se sont réunies devant le Théâtre Royal du Parc, pour une visite guidée de la capitale sous occupation allemande. “C’est l’occasion de voir Bruxelles autrement, mais aussi l’histoire autrement, d’en apprendre plus“, se réjouit Sandrine, une participante.

Le groupe traverse le Parc Royal, où leur guide revient sur l’exode de milliers de Bruxellois. Le groupe s’arrête également devant un bâtiment de la place du Trône, qui était autrefois le siège de l’administration allemande. “Il y avait, jusqu’à la restauration, une plaque qui se trouvait à l’entrée, qui rappelait son rôle. La plaque a malheureusement disparu. Beaucoup de bruxellois qui passent par ici ignorent le rôle de ce bâtiment qui était évidemment très important pendant l’occupation“, nous explique Pascal Majerus, guide pour Bruxelles Bavard.

Pascal organise cette visite depuis 25 ans. L’engouement est toujours là.

La balade se termine au Palais de Justice, incendié par les Allemands juste avant la libération de Bruxelles.

■ Reportage de Valentine Rolus, Olivia Bronsart et Djop Medou