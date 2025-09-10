Une victime hospitalisée après une agression au couteau à Etterbeek
Une personne a été blessée mercredi après-midi à Etterbeek, vraisemblablement à la suite d’un coup de couteau, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.
L’appel est parvenu aux services de secours vers 13h55. Une ambulance et une équipe du SMUR ont été envoyées sur place, avenue d’Auderghem. La victime a été évacuée vers l’hôpital.
Selon le parquet de Bruxelles, il s’agirait d’un fait de violence intrafamiliale.
Belga