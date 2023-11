Une “véritable prouesse” aux Cliniques universitaires Saint-Luc : 6 greffes rénales ont été réalisées en moins de 20 heures

Le 28 septembre, six greffes rénales ont été réalisées en moins de 20 heures aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Les reins prélevés ont bénéficié “d’une technique novatrice de préservation sur machine par oxygénation“.

En plus des six greffes rénales, une greffe hépatique et une opération de prélèvement multi-organes dans un autre centre ont eu lieu.

Alors que deux transplantations étaient programmées, les quatre autres “se sont rajoutées en urgence suite à la soudaine disponibilité de reins compatibles avec les receveurs en liste d’attente“, indique le centre par voie de communiqué.

Cela a été possible grâce à la coordination des différents services de l’hôpital : planification, néphrologie, urgences, anesthésie, coordination, dialyse, chirurgie, infirmiers des étages et du quartier opératoire, aides-soignantes, etc.

“Un tel nombre de greffes dans un laps de temps si réduit dans un seul centre est exceptionnel en Europe“, se félicite la clinique.

Actuellement, les six receveurs “évoluent normalement et ont regagné leur domicile pour poursuivre leur convalescence“, indique Saint-Luc.