Une veillée en soutien aux femmes iraniennes se tient sur la place de la Monnaie

Trois semaines après la mort de Mahsa Amini, la mobilisation internationale ne faiblit pas. Une veillée se tient ce jeudi soir sur la place de la Monnaie, “en mémoire de toutes les victimes du régime islamique d’Iran“, explique Mona Mir Sattari, l’organisatrice. 1000 personnes y sont réunies, devant des fleurs blanches, des bougies et des photos des personnes disparues. “Le but est de nous unir, d’être là tous ensemble. Peu importe qui est là, le message est très clair : on veut la paix en Iran, on veut les droits de la femme, on veut la liberté. Tous ceux qui sont pour ce message sont les bienvenus ce soir“, a-t-elle déclaré.

