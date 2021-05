Une vague de faux sms de bpost circule : comment ne pas se faire avoir ?

Depuis ce weekend, une nouvelle vague d’hameçonnage sévit en Belgique. De nombreux belges ont reçu de faux SMS envoyés au nom de bpost. Mais comment ne pas se faire avoir ?

Un bon nombre de belges ont reçu un, et parfois plusieurs, message frauduleux au nom de bpost. Il vous invite à suivre direct la livraison d’un prétendu colis. Test achat met en garde contre cette pratique. “Attention, une nouvelle vague de SMS et d’e-mails frauduleux tente de vous escroquer au nom de Bpost. Soyez très prudent et ne cliquez pas sur les liens dont vous n’êtes pas sûr à 100%“, peut-on lire sur le site de test achat.

Quelques conseils

Sur son site internet, bpost a publié une série de recommandations pour éviter de tomber dans le panneau. Pour avoir la certitude que le message provient bien de la firme, il faut entrer votre code-barres et votre code postal via l’app “My bpost” ou la page Track & Trace. “Vous verrez instantanément si bpost vous a bel et bien envoyé un colis et où il se trouve exactement. Et vous saurez ainsi avec certitude que vous n’avez pas reçu un faux message“, explique bpost sur son site.

Ensuite, bpost rappel que ses employés ne demanderont jamais d’informations personnelles aux clients par e-mail ou par SMS. “Et nous ne vous menacerons jamais de vous envoyer un huissier si vous ne payez pas votre colis. Vous avez choisi une notification par SMS ? bpost n’envoie des SMS que depuis le 8152 (jamais d’un numéro de GSM)“, peut-on encore lire sur la plateforme web de BPost.

■ Une chronique de Maël Arnoldussen dans Toujours + d’Actu.