De nouvelles possibilités pour envoyer un recommandé sans aller au guichet

Bpost lance plusieurs nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’envoi et la réception de courriers recommandés.

Souvent utilisé pour envoyer des documents importants, tels que des contrats, des lettres juridiques ou des communications officielles, il est crucial de prouver que le recommandé a bien été envoyé et réceptionné, ajoute la société postale. Les particuliers peuvent donc désormais recevoir ce type de pli après identification via les applications itsme ou My bpost. Ils peuvent également être avertis de l’arrivée d’un envoi recommandé à leur domicile grâce aux notifications de l’application My bpost ou par courriel. Ils peuvent enfin donner une procuration à quelqu’un d’autre via un code QR unique.

L’envoi de recommandés est aussi rendu plus facile au travers de l’application My bpost. Les clients peuvent désormais créer une étiquette d’envoi via celle-ci, l’imprimer directement depuis chez eux ou gratuitement dans un bureau de poste. Une fois l’étiquette apposée, le courrier recommandé peut être déposé dans l’une des boîtes aux lettres du réseau bpost ou dans un bureau de poste.

Les accusés de réception numériques offrent en outre une traçabilité instantanée. Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités concerne pour le moment les particuliers, mais bpost a l’ambition de les étendre à tous les utilisateurs de recommandés à l’avenir, dont les entreprises.

Belga – Photo: Yorick Jansens