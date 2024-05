Evere : bpost présente son nouveau centre de distribution neutre en carbone

Bpost a présenté jeudi à la presse son nouveau centre de distribution installé au sein d’un bâtiment flambant neuf dans la commune bruxelloise d’Evere. Ce site est le premier de l’entreprise postale à être totalement neutre en carbone.

Les nouvelles infrastructures hébergent 275 travailleurs qui desservent actuellement les localités d’Evere, Haren, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert. Une cinquième commune viendra s’y ajouter en juin, lorsque les facteurs et factrices de Woluwe-Saint-Pierre rejoindront le centre.

Ce dernier s’étend sur plus de 5.000 m2 et a été pensé pour allier respect de l’environnement et bien-être des travailleurs. “Bpost a besoin d’une transformation en profondeur pour s’adapter au marché“, a expliqué le CEO de bpost Belgium, Jos Donvil. “Aujourd’hui, il y a de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis, il faut donc plus d’espace de stockage afin d’optimiser les opérations et d’avoir un meilleur espace de travail pour les employés.”

Le bâtiment intègre un système de lumière intelligent, qui diminue notamment la luminosité quand les facteurs sont en tournée. Le toit accueille plus de 1.200 m2 de panneaux solaires et la température est réglée par une pompe à chaleur électrique. Le centre n’utilise aucune énergie fossile.

Un système de récupération des eaux de pluies pour un usage sanitaire a été installé et le site a été pensé pour favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols plutôt que de la renvoyer à l’égout. Ce dernier dispositif “était une exigence de Bruxelles Environnement pour la délivrance du permis“, a précisé Christine Herman, responsable de projet chez bpost.

Un accent a également été mis sur les véhicules de tournée avec 22 vélos et 55 camionnettes électriques. L’objectif à terme étant d’électrifier la totalité de la flotte. Une centaine de bornes de recharge a été installée sur le parking du centre.

Belga – Photo : Belga