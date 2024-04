Presque aucun facteur bpost n’est parti en tournée ce matin: quel a été l’impact de la grève?

L’impact de la grève entamée lundi chez bpost était très important, indiquait-on en matinée au sein de l’entreprise postale. Presque aucun facteur n’est en effet parti en tournée de distribution des journaux, du courrier ou des colis tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Seuls quelques-uns ont tout de même pris leur service. En Flandre, en revanche, l’activité se déroule normalement, à l’exception de la province de Limbourg.

bpost constate des perturbations dans l’ensemble de ses centres de tri et de ses sites de distribution du sud du pays, détaille Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de l’entreprise postale.

Dans la capitale, la distribution est touchée également mais il n’y a pas de site de tri bloqué. Presque aucun facteur n’est donc sorti pour assurer la tournée des journaux, des lettres ou des colis. À Bruxelles, 20% des facteurs ont tout de même pris leur service tandis qu’en Wallonie, ils sont une “petite minorité” à avoir assuré leur tournée, selon bpost.

En Flandre, ces actions causent également des désagréments. Dans le Limbourg, les lettres ne sont ainsi pas parvenues aux centres de distribution en raison du blocage du centre de tri de Liège X, et aucune lettre n’est donc distribuée, au contraire des colis et des journaux. L’entreprise postale déplore cette situation.

Samedi, les syndicats avaient annoncé que seule la distribution serait touchée lundi et que les centres de tri seraient à leur tour perturbés ce mardi. Mais le programme initial a finalement changé, explique Stéphane Daussaint, responsable général de la CSC-Transcom Postes. “Certains bureaux distributeurs se trouvent sur le même site que les centres de tri et le personnel de ces bureaux a décidé d’un blocage total“, situe-t-il.

Les deux grands centres de tri wallons, Charleroi X et Liège X, sont dès lors bloqués. En milieu de matinée, le responsable syndical n’était pas encore en mesure de s’exprimer sur l’ampleur des perturbations à attendre mardi.

“On a une minute quarante par clients”

Les grévistes dénoncent une réorganisation du travail, pensé en termes de performance et de rendement. “On a plus le temps, on a une minute quarante par clients. C’est pour ça qu’on se fait engueuler en tournée“, regrette Nora Benomar, distributrice chez Bpost et déléguée CGSP.

La polyvalence demandée par l’entreprise, les tâches quotidiennes de plus en plus nombreuses pour un même nombre d’heures, la perte d’un service de distribution des journaux, ou encore l’incertitude sur les nouvelles stratégies qui seront adoptées la direction,… voilà quelques-unes des raisons de cette grève.

“On a pas énormément d’élements par rapport à ces dossiers là, puisqu’ils sont encore classés confidentiels. On est dans le flou et c’est pour ça qu’une grève est lancée. Il y a un appel au politique pour qu’il puisse faire en sorte que ce qui reste de la distribution de la presse soit faite par les postiers, et qu’il demande à bpost de revoir sa copie, justement par rapport à l’efficiance et aux réorganisation qu’ils comptent mettre en place“, justifie Mouna Aouni, permanente CSC Transcom Post à Bruxelles.

Ce mercredi, une réunion entre la direction et les syndicats est prévue. Si les attentes des employés ne sont pas rencontrées, les perturbations dans la distribution des colis et courriers pourrait se poursuivre dans les semaines à venir.

Belga

■ Reportage de Marine Guiet et Charles Carpreau