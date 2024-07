Arnaque : un faux courrier avec le logo officiel du SPF Finances

Quelques Bruxellois ont reçu dans leur courrier une lettre provenant, en apparence, du SPF Finances. À l’intérieur un avis de paiement d’une somme de 87 euros. Mais comme l’explique le média La Capitale, le courrier est une arnaque.

En apparence, tout semble officiel. La même configuration que les courriers du SPF Finances et en plus le logo officiel est présent. Et pourtant, il s’agit bien d’une arnaque. Dans la lettre, on y retrouve un avis de paiement concernant une taxe additionnelle fédérale pour des prestations d’hygiène et de salubrité publique. Le tout suivi de la somme de 87 euros.

Certains Bruxellois, interrogés par nos confrères de la Capitale, ont prévenu le SPF Finances de ce courrier frauduleux. À la suite, la porte-parole du SPF a bien confirmé qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité.

Dans le cas où vous auriez un doute sur la véracité de ce document. Il faut vérifier dans un premier temps le numéro de compte, ce sont tout le temps les mêmes coordonnées bancaires. Malgré tout, si l’arnaque a fonctionné sur certaines personnes, elles sont invitées à aller porter plainte.

Ca.Pa.