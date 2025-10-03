Une stagiaire poignardée dans la section psychiatrique de l’hôpital Brugmann

Une stagiaire a été poignardée jeudi par un patient de l’aile psychiatrique de l’hôpital Brugmann à Bruxelles, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Nieuwsblad.

Les jours de la victime, âgée de 22 ans, ne sont pas en danger, mais celle-ci est en incapacité de travail pour quelques semaines.

L’auteur, âgé d’une trentaine d’années, a pu être maîtrisé et a été privé de liberté. Le parquet a été avisé des faits et a sollicité un juge d’instruction pour tentative de meurtre.

“Le suspect reconnaît les faits, mais ne comprend pas ses actes“, a précisé une porte-parole du parquet. “Il a été placé sous mandat d’arrêt. Les faits semblent s’inscrire dans le cadre de sérieux troubles mentaux.”

