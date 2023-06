Une septième édition et un septième record : le BXL Tour rencontre encore un grand succès !

C’est dans une bonne humeur générale que ce dimanche 18 juin, pas moins de 5.370 cyclistes ont participé au BXL Tour ! Record absolu pour la septième édition de la course qui permet de traverser huit communes bruxelloises sur un parcours fermé et sécurisé.

Au fil des ans l’événement au caractère convivial, inclusif et festif est devenu immanquable pour les sportifs amateurs et semi-pros.

Avec 5.370 cyclistes présent.e.s, le BXL TOUR a réalisé un nouvel exploit ce dimanche 18 juin ! Dès 8h30, le Parc de Bruxelles grouillait de participant.e.s : derniers réglages, tours de chauffe, échanges de conseils, concentration ou rigolade, c’est dans une ambiance enthousiaste que les sportif.ve.s ont pris le départ de la course.



« Septième édition et septième record : le BXL TOUR est toujours plus LE rendez-vous cycliste bruxellois. Une pratique en pleine progression, riche de sa diversité et de son inclusivité avec toujours plus de femmes et de personnes en situation de handicap. En duo avec l’étape finale du BALOISE BELGIUM TOUR et la victoire de Mathieu van der Poel, le programme imaginé pour les 5.370 participants est la meilleure réclame possible pour toujours plus de bicyclettes dans nos rues et dans nos quartiers au quotidien. Bruxelles vous attend déjà l’année prochaine. » se réjouit Benoit Hellings, Échevin des Sports de la Ville de Bruxelles.

C’est à 9h pile qu’Eddy Merckx donnait le signal de départ pour la catégorie Masters(sold out depuis plusieurs semaines). Ensuite la catégorie Cyclo, repartie en trois pelotons selon leur vitesse moyenne minimum, démarrait. Pour terminer, peu avant 10h, les Ride ont pris la route en mode plus relax.

Pour la troisième année consécutive, les trophées ont été réalisés avec le bois du sapin de Noël de la dernière édition de Plaisirs d’Hiver, ils ont été transformés en œuvres d’art par le collectif bruxellois Louves.



Dès 10h30, les rues et axes de la capitale ont été rouverts par la police au fur et à mesure du passage des derniers cyclistes.



La fête du vélo a continué tout l’après-midi avec les animations au village d’arrivée situé aux pieds de l’Atomium. Une magnifique journée, pour la première fois en collaboration avec le BALOISE BELGIUM TOUR, dont la dernière étape se terminait dans et autour de Bruxelles. Amateur.rice.s, semi-professionnel.le.s et les plus grand.e.s champion.ne.s du monde de se sont croisé.e.s au village d’arrivée pour la remise des prix.



« Cette nouvelle édition du BXL TOUR a confirmé la place incontournable de cette course dans l’agenda événementiel sportif de Bruxelles. La Ville est fière d’accueillir chaque année plus de cyclistes dans les différentes catégories pour braver un parcours de 40 km au cœur de la capitale de l’Europe. À travers ce beau challenge, nous contribuons à rendre cette discipline toujours plus ouverte, accessible et inclusive. » déclare Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.



Rendez-vous le 16 juin 2024 pour la huitième édition du BXL Tour !

La rédaction | Photo : Bxl Tour