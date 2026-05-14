Météo : de la fraicheur, des éclaircies et des averses

Après un mercredi débuté sous les éclaircies puis ponctués d’averses, le ciel rebat les cartes: jeudi, la journée débutera sous la pluie avant de devenir plus sèche en fin d’après-midi. La matinée sera d’abord marquée par d’éventuels coups de tonnerre, du grésil et un peu de neige fondante sur les sommets, énumère l’Institut royal météorologique dans son bulletin publié à l’aube. En seconde partie d’après-midi, le temps deviendra plus sec sur l’ouest du territoire avec davantage d’éclaircies. Le vent sera modéré, bien que des rafales puissent encore atteindre 50 km/h.

Côté températures, les maxima ne dépasseront pas les 7°C sur les Cantons de l’Est et 12°C en Flandre.

En soirée, les averses s’attarderont encore un peu du centre à l’Ardenne, mais elles diminueront en intensité et se feront plus éparses au fil des heures. Dans le même temps, les éclaircies s’élargiront nettement sur le tiers ouest du territoire. Durant la nuit, le ciel éclipsera les nuages en basse et en moyenne Belgique, tandis que des nuages bas se formeront en haute Belgique. Au littoral, la nébulosité restera plus variable et quelques ondées resteront possibles. Les minima frissonneront entre 0°C en haute Ardenne et 8°C au littoral, sous un vent faible.