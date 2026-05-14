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Le trafic ferroviaire a repris sur les deux voies entre Uccle et Holleken

 Une chute d’arbre a immobilisé le trafic mercredi soir.

Les trains circulent à nouveau sur deux voies, jeudi matin, entre la gare bruxelloise d’Uccle et celle d’Holleken dans le Brabant flamand (sur la ligne Nivelles-Charleroi), après la chute d’un arbre qui a immobilisé le trafic mercredi soir à hauteur de la Gare d’Uccle-Stalle, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure du rail, Infrabel.

La circulation ferroviaire a repris à 06h30 sur les deux voies.
Un arbre était tombé vers 17h30 mercredi sur un train circulant sur la ligne 124. Les caténaires ont été touchées, entraînant une coupure de courant et l’interruption du trafic ferroviaire. Les secours ont ensuite dû attendre la mise à terre des installations avant de pouvoir débuter l’évacuation des quelque 490 passagers. Aucun blessé n’a été signalé.
Belga, image Pompiers de Bruxelles
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