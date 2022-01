Une rentrée des classes sous conditions, face à la menace Omicron

La rentrée des classes, c’est ce lundi.

Après trois semaines de vacances de Noël prolongées, les élèves du fondamental et du secondaire feront leur retour dans leurs classes. Alors, quelles seront les mesures sanitaires à respecter, face à l’essor du variant Omicron ?

Notre rédaction s’est procurée les circulaires diffusées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui balisent les conditions sanitaires dans les établissements scolaires.

Dans l’enseignement fondamental

Dans la circulaire diffusée par le cabinet de la ministre de l’Enseignement, Caroline Désir (PS) rappelle que “considérant l’augmentation rapide des contaminations observées depuis quelques jours en raison de l’émergence du variant Omicron, le Codeco a décidé de confirmer la rentrée du 10 janvier à 100% en présentiel“.

Néanmoins, plusieurs mesures restent applicables, “jusqu’au 28 janvier au moins” : le port du masque dès la 1ère primaire dans les espaces intérieurs, une attention permanente à la ventilation (et l’installation de détecteurs de CO2) “et l’invitation aux parents à réaliser des auto-tests sur leurs enfants avant la rentrée du 10 janvier, et ensuite une fois par semaine“.

Reste que le comité de concertation du 6 janvier permet désormais les sorties scolaires d’une journée “dans le respect des règles en vigueur dans la société et au sein du secteur d’accueil de l’activité“. Celles avec nuitées restent suspendues jusqu’au congé de Carnaval.

► Reportage | En septembre dernier, les sorties scolaires suspendues suite au Covid-19 (21/08/2021)

Et les écoles secondaires ?

Quant à l’enseignement secondaire (et le secondaire artistique à horaire réduit ESAHR), la rentrée a également lieu en présentiel à 100% , avec maintien des mesures de ventilation (et détecteurs de CO2), du port du masque à l’intérieur pour le personnel et les élèves et l’invitation aux auto-tests, comme dans le fondamental.

Dans le secondaire également, les sorties scolaires d’une journée sont à nouveau autorisées.

La stratégie de testing et de tracing adaptée

De même, les circulaires diffusées par la Fédération rappellent que “la CIM Santé, considérant la haute contagiosité du variant Omicron mais aussi ses différentes caractéristiques spécifiques, a décidé d’adapter considérablement la stratégie de testing et de tracing dans la société comme dans les collectivités scolaires“.

► Article | Le testing et la quarantaine sont adaptés afin de maintenir les écoles ouvertes (06/01/2021)

Ainsi, selon les directives de la Conférence interministérielle du 5 janvier, dans le fondamental :

– les enfants d’une classe sont considérés comme contacts à bas risque en cas de contamination d’un élève (vu le port du masque et la ventilation)

– “si un contact à haut risque a eu lieu hors de la classe et que l’enfant est en quarantaine, il peut la quitter pour aller à l’école“, indique la circulation. Néanmoins, les ministres ont précisé ce samedi qu’après un contact à haut risque au sein de la famille, les enfants resteront en quarantaine

– dès quatre cas dans une classe (symptomatiques ou non), elle est mise en quarantaine durant cinq jours.

Et dans le secondaire :

– l’emergency brake (le seuil à partir duquel une classe est fermée) est supprimé

– les règles à respecter en cas de contact à haut risque sont modulées en fonction du statut vaccinal de l’élève

ArBr – Photo : Belga (illustration)