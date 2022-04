Une première campagne de sensibilisation pour une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l’école

Seulement 20% des élèves ont déjà eu accès à au moins une telle séance dans leur scolarité, selon les fédérations spécialisées.

La fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF), en collaboration avec la fédération pluraliste des centres de planning familial (FCPPF) et celle des associations de parents de l’enseignement officiel (FAPEO), a lancé ce mardi la première campagne de sensibilisation à la généralisation de l’Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras). L’initiative vise à informer sur la nécessité d’un parcours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle tout au long de la scolarité et qui soit adapté au développement de l’enfant.

Selon les organisations, à peine 20% des élèves ont eu accès à au moins une séance d’Evras sur l’ensemble de leur scolarité et tous les élèves n’ont pas accès à ces informations de manière équitable.

Concrètement, cette campagne a pour but de faire reconnaître l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle comme levier d’émancipation concernant l’exercice des libertés personnelles et des droits sexuels et reproductifs dans le respect de l’autre et en promouvant la responsabilité.

Une étude montre, par exemple, que les enfants qui ont eu la possibilité de parler de sexualité avec leurs parents et/ou des adultes de confiance, vivent leurs premières relations de manière plus éclairée et responsable, selon l’organisation.

“Les animations Evras constituent un pilier en matière de santé sexuelle et reproductive. Chaque enfant et adolescent devrait pouvoir bénéficier de plusieurs animations Evras durant son cursus scolaire, en fonction de son développement psycho-affectif. C’est une question d’égalité sociale de santé”, a pointé Barbara Trachte, ministre-présidente de la Cocof, qui espère aboutir à une généralisation de ces animations dans les écoles bruxelloises pour 2025.

► Plus d’informations sur le site Evras.be

Avec Belga – Photo : capture Evras.be