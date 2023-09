Une première à l’ULB : la “Semaine des exilé.es”, pour repenser la prise en charge des personnes en exil

C’est une première sur le campus ULB d’Érasme. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi 29 septembre des étudiants en médecine organisent une semaine de conférences, de débats et d’animations sur le thème des soins aux personnes en situation d’exil. L’un des initiateurs de ce projet, Santiago Kadeyan, était l’invité du 12h30.

La Belgique, et Bruxelles en particulier, vit une véritable crise de l’accueil. Nicole de Moor (CD&V), secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, campe sur ses positions. D’autres fustige la Belgique d’État voyou. Une histoire sans fin, notamment avec la récente décision de ne pas accueillir les hommes seuls dans les institutions.

Certains jeunes réagissent à cette actualité et veulent devenir acteurs du changement. La “Semaine des exilé.es” est l’un des cinq projets lauréats de la bourse Stéphane Hessel 2023. L’idée de base provient d’un autre projet intitulé “l’Equity Health Lab”. Ce laboratoire de l’ULB développe parmi les étudiants et futurs professionnels de santé et d’accompagnement social, l’accompagnement interdisciplinaire des publics en situation de vulnérabilité.

“Nous étions une dizaine d’étudiants et étudiantes en santé publique, en psychomotricité, en médecine, en droit et en pharmacie. Une fois par mois, nous nous réunissions pour discuter de la prise en charge multidisciplinaire – qu’elle soit médicale, légale ou sociale – des personnes exilées. Nous faisions des permanences dans plusieurs associations”, explique Santiago Kadeyan, initiateur de la Semaine des exilé.es. “Nous trouvions dommages que ces connaissances ne soient données seulement qu’à 10 personnes par facultés. On a donc voulu étendre le projet à tout le campus”.

Photo : Belga

■ Interview de Santiago Kadeyan, au micro du 12h30.