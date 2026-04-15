Une plainte contre Patrick Bruel transmise au parquet de Bruxelles

La plainte déposée le 24 mars 2026 dans l’arrondissement judiciaire de Mons a été transmise au parquet de Bruxelles dans le dossier visant Patrick Bruel, a confirmé le ministère public bruxellois mercredi. L’enquête est en cours et aucune autre information ne sera communiquée afin de préserver le secret de l’investigation.

Après des recherches dans ses archives, le parquet de Bruxelles a par ailleurs précisé n’avoir retrouvé aucune trace de l’existence d’une première plainte qui aurait été déposée après des faits remontant à 2010. Aucun dossier n’a été transmis à l’époque au parquet bruxellois, selon celui-ci.

Cette mise au point intervient alors que le chanteur français fait l’objet de plusieurs accusations. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle déposée le 12 mars dernier, selon des informations rapportées mardi par l’AFP, confirmant une révélation de Mediapart. Les faits dénoncés remonteraient à 1997, lors du festival du film français d’Acapulco, au Mexique.

Patrick Bruel fait également l’objet d’une autre enquête, ouverte par le parquet de Saint-Malo, à la suite d’une plainte pour viol déposée le 30 septembre 2024, selon une source proche du dossier citée par l’AFP. La plaignante l’accuse de faits qui se seraient produits en octobre 2012, en marge du festival du film britannique de Dinard.

L’artiste nie toute violence et bénéficie de la présomption d’innocence. Le chanteur français est par ailleurs annoncé comme tête d’affiche au Bastogne Summer Festival, programmé du 26 au 28 juin, et à Forest National le 6 octobre. Contactée, la direction de la salle bruxelloise a indiqué ne pas vouloir commenter cette polémique, estimant qu’elle n’avait “rien à voir avec notre salle ou notre activité“.

Belga