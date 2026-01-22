Une place de Woluwe-Saint-Lambert rendra hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard
L’esplanade, située au niveau du centre culturel Wolubilis, portera désormais les noms de ces deux enseignants français assassinés lors d’attentats terroristes islamistes en 2020 et en 2023.
La commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé de rebaptiser la place du Temps Libre, située à Roodebeek, en “place Samuel Paty et Dominique Bernard”. La cérémonie officielle d’inauguration est prévue le dimanche 15 mars 2026 à 14h30, au théâtre Wolubilis. L’événement se déroulera sur réservation.
Rédaction – Woluwe 1200