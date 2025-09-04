Passer la navigation
Une piétonne renversée par un bus de la Stib à Evere

Une piétonne a été renversée par un bus de la Stib jeudi midi à Evere, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Nord (qui couvre les communes d’Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode).

L’accident s’est produit au croisement de l’avenue Cicéron et de la chaussée de Louvain. La piétonne, une femme âgée, a été emmenée à l’hôpital par les services de secours, mais est restée consciente tout au long du trajet. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la collision. Le chauffeur de la Stib ne semblait pas être sous influence d’alcool ou de stupéfiants, a précisé la police.

Belga

04 septembre 2025 - 15h55
Modifié le 04 septembre 2025 - 15h55
 

