Une Pietà probablement peinte par Michel-Ange découverte en Belgique

Deux collectionneurs belges ont acquis en 2024 un tableau anonyme du XVIe-XVIIe siècle mis aux enchères par la maison Wannenes à Gênes, en Italie. Il s’agit d’une Pietà, soit la représentation de la Vierge Marie tenant sur ses genoux son fils Jésus-Christ après sa descente de croix.

Un Michel-Ange ?

C’est en analysant de plus près cette œuvre que ses nouveaux propriétaires ont découvert deux monogrammes qui semblent indiquer que le tableau est signé Michel-Ange, grand artiste italien de l’époque, mieux connu pour ses sculptures (David) ou ses fresques murales (plafond de la chapelle Sixtine au Vatican).

Un rapport de l’Institut royal du patrimoine artistique (Irpa) a confirmé que la peinture, la toile et les monogrammes datent du XVIe siècle. Une autre analyse de 600 pages de Michel Draguet, historien de l’art, tend également à une attribution de l’œuvre à Michel-Ange. L’ancien directeur des MRBAB ne donne pas de réponse définitive, mais dit vouloir ouvrir le débat sur l’origine de cette peinture.

Il s’agirait d’une découverte importante dans l’histoire de l’art puisque seuls quatre tableaux de l’artiste italien, tous peints entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, lui ont pour l’heure été attribués officiellement.

Belga, image Belga : Michel Draguet