Une pièce de théâtre retransmise en direct dans 500 classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La société liégeoise EVS, spécialisée dans la technologie vidéo, et l’opérateur de télécommunications Orange Belgium ont inauguré ce jeudi le lancement du projet “Flex production” à la Grand Poste de Liège. À l’occasion des dix ans du Théâtre de Liège, une captation du spectacle Andromaque a été diffusée en direct depuis la salle de spectacles, via la 5G, à plus de 10.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont dix écoles bruxelloises.

Cette captation est un événement inédit à plus d’un titre. D’abord parce que c’est la première fois qu’une utilisation concrète de la 5G est effectuée sur le territoire de la Ville de Liège. Mais aussi de par l’ampleur de la diffusion: 500 classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient connectées en même temps pour recevoir le signal et ainsi découvrir l’œuvre de Racine grâce à six caméras haute définition, “ce qui est unique. Notre but est de mettre le plus possible les élèves en contact avec la culture et les arts“, a relevé Cécile Delsine, référente culturelle PECA.

L’un des autres enjeux de cette présentation était d’offrir au public un produit qui combine les avantages du cinéma et les qualités du théâtre en direct, dans une expérience la plus immersive possible, et de permettre aux spectateurs d’avoir accès à toute une série de détails.

Avec Belga

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Nicolas Scheenaerts et Djop Medou Mvondo